Армянские историки и их покровители фальсифицируют историю

Автор: Джаваншир Велиев

Армяне пытались приписать себе героизм 30 разведчиков, в период Второй мировой войны работавших в Иране под руководством начальника советской разведки Павла Фитина и награжденных в 1947 году указом Сталина высшими орденами СССР. Среди 30 героев был и азербайджанец Мамедгусейн Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, в 1986 году, в период руководства Горбачева, его армянское окружение подготовило и подсунуло ему указ о присвоении звания Героя Советского Союза "разведчику"... Вартаняну.

Армяне не способны были перехитрить Берию и Сталина своими рассказами о "героизме" разведчиков армянской национальности в Иране, в том числе об их заслугах в предотвращении покушения на Сталина. Поэтому от Берии и Сталина Вартанян наград не получил.

О "героизме" Вартаняна вдруг начали "вспоминать" уже при Горбачеве. Никто не задался вопросом, почему Берия и Фитин не заметили этого "профессионала"? Почему они не представили этого горе-разведчика к награждению? Как Вартанян в свои 18 лет мог быть руководителем операции, известной как "Тегеран-43"?

Благодаря ветеранам спецслужб Эльхану Алескерову, Джаванширу Велиеву и Азеру Гараеву были выявлены документы о советском разведчике Мамедгусейне Асадове, которые раскрыли информацию об исключительных заслугах Асадова в предотвращении покушения на глав СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в 1943 году во время конференции в Тегеране. Азербайджанский разведчик был в числе главных участников этой операции советской разведки.

Мамедгусейн Асадов родился в 1900 году в Астрахани. В 19 лет начал службу в войсковой части специального назначения Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, ввиду его владения несколькими иностранными языками и обширных возможностей в разведке, Главное разведывательное управление отправило Асадова работать в Иран. Его основная работа заключалась в организации операций против английской и немецкой разведок. Мамедгусейн Асадов имеет особые заслуги по спасению жизни лидеров трех государств.

Информация о разведчике Мамедгусейне Асадове до сих пор держится в секрете. В открытых источниках пока очень мало данных. Об его уникальных заслугах в предотвращении покушения на участников встречи "Большой тройки" в Тегеране стало широко известно всего несколько лет назад.

У советской разведки в Иране было много блестящих операций в тот период. Наиболее отличившиеся сотрудники были в 1947 году награждены государственными наградами. Мамедгусейн Асадов был награжден двумя орденами - "Ленина" и "Красной Звезды". Остаётся только задуматься, где во всём этом деле мог быть юноша Вартанян и есть ли у армянской лжи предел?