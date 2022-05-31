Азербайджан эффективно использовал Байрактары во время 44-дневной войны

Завершившаяся победой Азербайджана 44-дневная война стала примером успешного использования беспилотников в современной войне. И этот опыт был взят на вооружение - ныне БПЛА активно используются в Украине.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье Алекса Кингсбюри под названием "Никто не может скрыться от этого оружия", опубликованной в известном американском издании New York Times.

"Возможно, самым близким конфликтом к войне в Украине с точки зрения использования беспилотников было столкновение между Азербайджаном и Арменией в Карабахе в 2020 году, когда азербайджанские беспилотники уничтожили сотни армянских танков, боеприпасов и бронетехники. Министерство обороны Азербайджана не только эффективно использовало свой парк беспилотников на поле боя, но также часто размещало видеозаписи атак на своем веб-сайте", - пишет Кингсбюри.

По его словам, БПЛА "можно использовать творчески, чтобы застать врага врасплох": "Гражданским и военным беспилотникам найдется место в современной войне. В этом месяце The Times сообщила о краудфандинговой кампании, проводимой украинским правительством, в ходе которой собирались пожертвования в виде коммерческих дронов и велись поиски людей, обладающих навыками управления ими".

Активное использование Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar TB2 в ходе Второй Карабахской войны отмечается и в материале Radio Free Europe "Что такое Байрактар?".

В статье отмечено, что Азербайджаном было опубликовано множество видеороликов, на которых видно, как армянские оккупанты убегают, когда ракеты летят в сторону транспортных средств, которые, по мнению армян, "находились в безопасности" и "вне поля зрения" за деревьями или холмами.

Армянский военный, с которым корреспондент агентства разговаривал в 2020 году, рассказал, что беспилотники постоянно были слышны в небе над головой и армянские солдаты были вынуждены перемещаться в одиночку на открытой местности: "Очевидно, считалось, что один человек не стоит того, чтобы убивать его дорогой ракетой - это было единственной "защитой" от БПЛА Bayraktar".

Создатель БПЛА Bayraktar, технический директор турецкой компании Baykar Savunma Сельджук Байрактар заявил в интервью Reuters, что горд тем, что эти беспилотники использовались в ходе 44-дневной войны в Карабахе.

"Незаконная оккупация Карабаха с юности была сердечной раной для меня. И как инженерам, разрабатывающим технологию, для нас большая честь помочь нашим братьям и сестрам вернуть свои земли", - сказал Байрактар.