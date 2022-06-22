https://news.day.az/politics/1473162.html Азер Гасымов встретил своего сослуживца в Узбекистане - ВИДЕО
Азер Гасымов встретил своего сослуживца в Узбекистане - ВИДЕО
В ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, в городе Хорезм спустя 38 лет произошла радостная встреча пресс-секретаря Президента Азербайджана Азера Гасымова с его сослуживцем Улугбеком Матниязовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Азер Гасымов и Улугбек Матниязов в 1985-1987 годах вместе проходили военную службу в Калининской области РСФСР (ныне - Тверская область РФ).
Представляем вашему вниманию видеокадры этой встречи.
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