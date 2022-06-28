Депутаты Милли Меджлиса обсуждают 15 вопросов

28 июня проходит внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутаты обсуждают на нем 15 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год" (второе чтение).

4. Законопроект "Об утверждении Меморандума "Об образовании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики".

5. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана "О воздушном сообщении".

6. Законопроект о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Изменение в соглашение, заключенное между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services, LLC о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота "Гедабек", "Гоша", Ордубадской группы ("Пиязбаши", "Агйурд", "Шекердере", "Келеки"), "Сеюдлю", "Гызылбулаг" и "Вежнали".

7. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)" (второе чтение).

10. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О судах и судьях" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (второе чтение).