Римский триумф внешней политики Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

Президент Ильхам Алиев не перестаёт удивлять весь мир своей мастерской, виртуозной дипломатией. Сразу же после завершения сложнейших переговоров с премьер-министром Армении Н. Пашиняном при посредничестве председателя Европейского Союза Ш. Мишеля в Брюсселе, где была одержана очередная дипломатическая победа, Президент Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Италию.

В Италии Президент Азербайджана провёл ряд важных встреч с итальянским руководством, принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана и в 48-м международном форуме в городе Черноббио, где выступил с важной речью, посвящённой приоритетам внешней политики, развитию экономики и энергетики Азербайджана в новых геополитических условиях в мире.

То что Италия, одна из наиболее развитых стран мира, является крупнейшим торговым партнёром Азербайджана в ЕС, многим известно. Азербайджан придаёт развитию всесторонних отношений с этой страной особое внимание, так как объективная, справедливая позиция, занятая Италией во время Второй Карабахской войны показала, что уважение принципов международного права, Устава ООН, ОБСЕ и других международных организаций, лежит в основе двусторонних взаимовыгодных отношений между нашими странами, которые служат интересам азербайджанского и итальянского народов.

Поддержание постоянных контактов на высоком уровне между руководством Азербайджана и Италии способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между ними, что безусловно отражается на развитии всесторонних связей между двумя государствами.

Основа тесных и взаимовыгодных связей между Азербайджаном и Италией была заложена ещё в 1994 году, когда всемирно известные итальянские энергетические компании ENI и Agip были приглашены принять участие в разработке азербайджанских нефтегазовых месторождений на Каспийском море.

Переговоры по привлечению этих компаний к проектам в Азербайджане вёл тогдашний вице-президент государственной нефтяной компании SOCAR, нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В сентябре 1997 года состоялся первый официальный визит в Италию Президента Гейдара Алиева, в ходе которого были впервые подписаны межгосударственные двусторонние документы, положившие начало взаимовыгодному сотрудничеству.

С тех пор, на протяжении почти более 25 лет, отношения между двумя странами поступательно развивались. Апофеозом развития этих отношений стал государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года, первый в истории двусторонних отношений, показавший то особое внимание, которое Италия придаёт развитию отношений с Азербайджаном. В ходе этого визита была подписана "Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой", которая на долгое время вперёд определила стратегию развития многосторонних отношений между двумя странами и подняла уровень азербайджано-итальянских отношений на новый, более высокий уровень, став примером для других стран ЕС и мира.

Последние события в мире, приведшие к мировому энергетическому кризису и росту цен на энергоносители показали, что Италия, как одна из ведущих стран ЕС - импортеров газа, сделала правильный выбор, остановившись на Азербайджане, как на альтернативном источнике поставки энергоресурсов Каспия на итальянский рынок.

Осуществлённые стратегические проекты TAP/ TANAP Южного газового коридора помогли Италии, Греции, Болгарии в определённой мере преодолеть часть проблем, связанных с поставками голубого топлива на свои рынки. Азербайджан стал для них надежным источником поставки газа по стабильным ценам, что в значительной мере помогает им сдерживать рост цен на энергию на внутренних рынках.

Несмотря на то, что Италия переживает глубокий политический кризис, связанный с распадом правящей коалиции и предстоящими парламентскими выборами, руководство Италии пошло на беспрецедентный шаг - пригласило главу Азербайджанского государства в то время, как страну возглавляет временный Кабинет Министров.

Прошедшие переговоры Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии С. Маттареллой и премьер-министром М. Драги показали, что Италия заинтересована в расширении политического и экономического сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, а также в увеличении поставок энергоресурсов на итальянский рынок. Италия полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, приветствует прошедшие в Брюсселе переговоры между лидерами Азербайджана и Армении, при посредничестве председателя ЕС Ш. Мишеля, по достижению мирного соглашения и надеется, что этот процесс приведёт к достижению мира и стабильности в регионе.

На переговорах руководства Италии с Президентом Ильхамом Алиевым особо отмечалось, что итальянская сторона выступает за достижение мирного соглашения на принципах территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана и Армении, открытии новых транспортных коридоров между Европой и Азией, которые послужат интересам всех стран Евроазиатского субконтинента, сократив сроки и удешевив транспортировку грузов.

Высоко оценив объективную позицию Италии по вопросу урегулирования уже затухшего конфликта, Президент Ильхам Алиев отметил, что многие итальянские компании уже участвуют в проектах по восстановлению освобождённых территорий, что является показателем того, что Азербайджан так высоко ценит эту позицию. При этом, Президент Ильхам Алиев пригласил итальянские деловые круги инвестировать в Азербайджан, в особенности в ненефтяной сектор экономики, в том числе в производство зелёной энергетики, где для них открываются большие возможности.

Наряду с важными встречами с руководством Италии, в столице Италии - Риме состоялось другое историческое знаковое событие. Президент Ильхам Алиев официально открыл новое здание посольства Азербайджана, расположенное в центре итальянской столицы, где будет находиться также центр культуры Азербайджана при посольстве. В историческом центре Рима появился символ независимого Азербайджана, который доказывает незыблемость азербайджанской государственности. Великолепное здание посольства, отремонтированное и оборудованное при содействии Фонда Гейдара Алиева, в соотвествии со всеми мировыми стандартами, с учётом национального азербайджанского колорита, станет уголком Азербайджана в древнем Риме и будет олицетворять те крепкие и исторические связи, которые связывают обе страны.

В ходе визита состоялась церемония обмена документами о создании совместного Азербайджано-Итальянского Университета в Баку, который станет первым подобным учебным заведением в регионе и будет служить подготовке национальных кадров в различных областях, с участием итальянских специалистов и на основе современной итальянской методики, в особенности в области сельского хозяйства и инженерии.

После посещения Рима и завершения официальной части рабочего визита, Президент Ильхам Алиев, по приглашению Президента Италии Серджо Маттареллы, председателя Совета министров Италии Марио Драги и мозгового центра "Европейский дом - Амброзетти", принял участие в работе 48-го международного форума на темы "Взгляд на мир, Европу и Италию" и "Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий".

В качестве основного гостя Президент Ильхам Алиев выступил на пленарном заседании форума на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности". Это выступление Президента, в котором он сделал ряд важных заявлений относительно энергетической стратегии Азербайджана, стало новостью номер один в итальянской и европейской прессе. Президент Ильхам Алиев в своём выступлении сказал, что после завершения кровавого конфликта в регионе открылись новые возможности для создания на Южном Кавказе зоны мира и стабильности. Азербайджан готов, в случае достижения мирного соглашения, к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству со всеми своими соседями.

Далее Президент Ильхам Алиев остановился на вопросах поставки энергоносителей на мировой рынок, в частности в Европу, и заметил, что Азербайджан готов удвоить поставки газа своим партнёрам, при условии совместного вложения необходимых средств. Президент заметил, что поставки азербайджанского газа не могут заменить или конкурировать с поставками газа из России, где его объёмы в значительной мере больше. В то же самое время, Азербайджан придаёт большое значение развитию зелёной энергетики и в ближайшее время резко увеличит объёмы производства альтернативной энергетики, в том числе и на освобождённых территориях, куда приглашает иностранных инвесторов. Отметив, что Азербайджан полностью обеспечивает себя энергоресурсами, Президент Ильхам Алиев указал, что в дальнейшем освободившиеся объёмы за счет увеличения производства альтернативной энергии, могут также экспортироваться.

Важное место в выступлении Президента Ильхама Алиева занял его исторический экскурс относительно энергетической стратегии, которая проводится в Азербайджане. Это информация дала возможность участникам форума лучше понять как развивается энергетический сектор в стране и каковы перспективы развития в ближайшее время. Немаловажное место в этом сегменте азербайджанской экономики занимает сотрудничество с Италией, которая уже долгое время является главным торговым партнёром Азербайджана в ЕС.

Сотрудничество в сфере энергетики между Азербайджаном и ЕС в настоящее время выходит на одно из приоритетных мест, в особенности после подписания в Баку в июле 2022 года с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетическом секторе.

Азербайджан готов не только экспортировать газ в ЕС, но и электроэнергию через Грузию и Турцию, причём в перспективе, большую часть составит электроэнергия, произведённая на альтернативных электростанциях, куда уже начали инвестировать иностранные инвесторы.

Кроме того, в рамках дискуссии, развернувшейся после выступления Президента, он ответил на многочисленные вопросы участников форума, в которых коснулся вопросов постконфликтного урегулирования и переговоров в Брюсселе, а также разъяснил позицию Азербайджан относительно будущего отношений с Арменией.

Используя представившуюся возможность, Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателя Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия Халида бин Абдулазиза Аль-Фалиха, который также принимал участие в работе этого форума и обсудил с ним будущее развитие экономического сотрудничества двух стран, в том числе привлечения саудовских инвестиций в Азербайджан.

Как всегда, во время своих визитов, Президент Ильхам Алиев дал развёрнутое интервью одному из самых ведущих итальянских средств массовой информации - газете "İl Sole 24 Ore", в котором поделился своим видением развития ситуации в мире в сложившихся новых геополитических условиях, а также рассказал о перспективах развития двусторонних отношений с Италией.

Отвечая на вопросы, Президент Ильхам Алиев открыто сказал о том, что "мир никогда уже не будет таким, каким был до февраля 2022 года", отметив, что Азербайджан всегда выступал за верховенство международного права и уважение территориальной целостности всех стран мира.

Говоря об отношениях с соседними странами, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, которая не зависит от политики, проводимой соседними державами и имеет своей целью только национальные интересы страны. При этом, отношения Азербайджана с Турцией занимают особое место, так как обе страны во многих вопросах выступают как единое целое, являясь союзниками.

Коснувшись отношений с Италией, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность отношений между двумя странами как в рамках ЕС, так и на двустороннем уровне, рассказав о созданных для итальянских компаний возможностях для работы в Азербайджане.

Подводя итог рабочего визита Президента Ильхам Алиева в Италию 1-2 сентября 2022 года, можно сказать, что этот визит открыл новую страницу в отношениях между двумя странами и будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей. Дальнейшее сближение Азербайджана и Италии поможет развитию отношений между двумя странами и ЕС в целом. Италия, как одна из ведущих стран мира, давно оценила важность развития всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и ускоренно движется по этому пути, несмотря на попытки некоторых деструктивных сил помешать этому процессу.

Римский триумф дипломатии Президента Ильхама Алиева - очередной внешнеполитический успех Азербайджана на европейском направлении, который способствует ещё большему сближению с ЕС, миру и стабильности в регионе.