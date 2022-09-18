Нападения армянских радикалов на диппредставительства Азербайджана за рубежом вызывают серьезное беспокойство

Вызывают серьезное беспокойство нападения на здания дипломатических миссий Азербайджана в зарубежных странах, совершенные в последние дни армянскими общинами этих стран.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на нанесение увечий дипломатам и повреждение их имущества, поэтому характеризуются как деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ждем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах.

Азербайджанская сторона требует, чтобы акты вандализма, совершенные радикальными армянскими группировками, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств, и чтобы была дана правовая оценка действиям лиц, совершивших эти преступления.

Напоминаем, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года особой обязанностью государства пребывания является защита дипломатического представительства от всякого рода нападений и ущерба, а также принятие необходимых мер для предотвращения нарушения спокойствия диппредставительства или оскорблений ее чести.