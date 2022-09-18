Ничего личного, только бизнес: очевидные мотивы вояжа Нэнси Пелоси в Армению

Автор: Акпер Гасанов

В большой политике нет места случайностям. Всему есть логическое объяснение. В этой связи интересно будет отметить публикацию в Newsweek. Это издание цитирует высказывание Элиссы Слоткин - члена Палаты представителей США от 8 избирательного округа Мичигана, бывшего аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывшего сотрудника Министерства обороны США.

Слоткин является членом Демократической партии, как и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. И Слоткин считает, что Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент,.По словам Элиссы Слоткин, пришло время сменить руководителя нижней палаты конгресса.

"Нам пора сменить руководство в палате представителей. У нас слишком много конгрессменов из Нью-Йорка и Калифорнии в руководстве. Хотелось бы увидеть больше разнообразия", - отметила Слоткин.

И ее слова заставляют совершенно по новому взглянуть на причины, побудившую Ненси Пелоси отправится в солнечный Ереван. Сразу напомню, что перед нами дама, которая выросла в семье политика. Ее отец Томас Алессандро-младший два срока был конгрессменом-демократом от Мэриленда, потом двенадцать лет, до конца пятидесятых, - мэром Балтимора, а также безуспешно претендовал на губернаторское кресло. Позже старший брат Нэнси - Томас Алессандро-третий продолжил дело отца и занял пост мэра того же Балтимора, но, напуганный беспорядками, захлестнувшими город в 1968 году, решил не переизбираться.

Соответственно, сама Нэнси Пелоси с детства получила возможность понять, как делается большая политика, в которой есть место всему, в том числе и цинизму а также использованию "полезных идиотов" в своих личных целях. Цели у нее простые и понятные - заручиться поддержской армянского диаспоры США на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент. Уверен, что визит Пелоси в Ереван состоялся бы вне зависимости от того, будет иметь место провокация с армянской стороны на границе с Азербайджаном или нет.

Ей в любом случае важно было бы как-то показать свою лояльность к Армении. Ровно с такой же целью, накануне президентских выборов во Франции приезжали в Армению глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и скандально известный любитель политического эпатажа Эрик Земмур. При этом, Пекресс тогда совершила совсем уж невероятную провокацию, посетив и Ханкенди.

Чем все это для нее и Земмура закончилось? Поражением на президентских выборах. Не помогли им французские армяне. Помогут ли американские армяне Пелоси - покажет время. Но, как видим, ей в родной партии активно намекают на необходимость ухода на пенсию. А коли так, то она вполне может использовать вояж в Армению для получения разнообразных личных выгод от щедрой армянской диаспоры США, вне зависимости от исхода предстоящих выборов.

Естественно, ради этого Пелоси нужно было порадовать армянскую публику. И она это сделала.

"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении", - заявила Пелоси после встречи со спикером Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

Пелоси отметила, что США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения.

"Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров", - сказала Пелоси. Прекрасная речь, просто запоздалая. Раньше ее "толкать" нужно было. когда 20% территории Азербайджана находились под оккупацией.

Осуждая, ясное дело, Армению, которая игнорировала международное право, территориальную целостность нашей страны, резолюции ООН. Но тогда Пелоси, известная давними связями с армянской диаспорой США, помалкивала. Соответственно, лишив себя права на роль Третейского судьи. Тем более, что это не Азербайджан напал на Армению, а Армения совершила провокацию, вынуждающую Азербайджан ликвидировать очаги угрозы для нас.

Проще говоря, были ликвидированы очаги угрозы для гражданского населения Азербайджана и наших военнослужащих, исходящие с территорий, прилегающих к не делемитированой и не демаркированой границе между Азербайджаном и Арменией. Странно, что такой опытный политик, как Пелоси, не понимает сути происходящего. Впрочем, может и понимает, но активно изображает непонимание.

Реальность же состоит в том, что официальный Баку давно и открыто настаивал на начале процесса делимитации и демаркации границ с Арменией, а также на заключении большого мирного договора, после подписания которого все вопросы между нашими странами автоматически исчезнут.Но мы видим с армянской стороне не только нежелание делать реальные шаги к миру, но и откровенно террористические методы противодействия миру.

Что такое армянский терроризм? У Нэнси Пелоси есть прекрасная возможность получить на этот вопрос, изучив историю вопроса. Я лишь напомню, что термин "армянский терроризм" был впервые официально употреблён в США в ежемесячном бюллетене Государственного Департамента США за август 1982 года. То есть, в пору политической молодости Пелоси.Которая была, надо признать, яркой. Чего не скажешь о политическом закате этого политика.

Она сейчас открыто поддерживает страну-оккупанта. Она выступает в поддержку сепаратизма. Как в Азербайджане, так и в Китае. Но повлияла ли поездка Пелоси в Тайвань на планы Китая? Нет, не повлияла. Потому, что данная позиция отвечает принципу территориальной целостности государств. Возвращаясь же к нашей стране напомню, что до сих пор вне контроля официального Баку остаются Ханкенди, Агдере , Ходжавенд. И у нашей страны есть полное право восстановления контроля и над этими уголками Родины. Так в конечном итоге, и произойдет. Никакая Пелоси не в состоянии предотвратить неизбежное. И остается лишь поражаться тому, с какой наивностью в РА верят в новую сказку, демонстрируя при этом готовность легко, просто и быстро отрекаться от собственных клятв в дружбе и верности к России. А ведь там все это тоже видят. И делают выводы.