Эскалация на границе произошла по вине Армении, действия ВС Азербайджана носили только ответный характер

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, ее высказывания в рамках визита представляют серьезную угрозу миру и безопасности на Кавказе.

Такого мнения придерживается заместитель председателя Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, военно-политический эксперт, полковник Джалил Халилов.

В комментарии Day.Az Халилов подчеркнул, что сделанные ею заявления по существу подталкивают государство-агрессора Армению к новым провокациям.

"В ночь с 12 на 13 сентября армянская армия устроила масштабную провокацию на государственной границе с Азербайджаном. Абсурдно обвинять в провокации азербайджанскую сторону, как это сделала Пелоси. Азербайджан однозначно доказал, что эскалация произошла по вине Армении, а действия Азербайджанской армии носили только ответный характер", - сказал Халилов.

Наш собеседник подчеркнул, что заявления Пелоси - это не только отрицание правды и попытка преподнести ее в ином свете. Ее ложь также является источником серьезной угрозы миру и безопасности в регионе. В какой-то мере Нэнси Пелоси вдохновила армян, ее заявления придали смелости Армении и та, несомненно, готова к новым провокациям.

"С этой точки зрения высказывания Пелоси недопустимы и порождают новые угрозы. Надеюсь, что руководство и общество США, осознавая опасную суть сказанного спикером в Ереване, выскажут свою решительную позицию против провокационных шагов Еревана. Это внесет вклад в предотвращение дальнейших армянских провокаций", - сказал полковник Халилов.

Лейла Таривердиева