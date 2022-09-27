Желаем азербайджанскому народу и всему региону мира и процветания

Посольство Латвии в Азербайджане чтит память шехидов, погибших во время 44-дневной войны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"От имени посольства Латвии в День памяти приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших жертв войны 2020 года. Желаем мира и процветания азербайджанскому народу и всему региону", - говорится в публикации.