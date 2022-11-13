Заявления Президента Ильхама Алиева в Шуше - предупреждение для недругов Азербайджана

Вторая карабахская война является одним из важнейших событий в истории современной Европы, победоносная армия Азербайджана выполнила множество важных задач по защите территориальной целостности и суверенитета страны и защите демократических ценностей Европы. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан показал всему миру, что настойчивость, высокий дух патриотизма и эффективность в дипломатии являются ключом к достижению стратегических целей страны, часть которой почти 30 лет была оккупирована армянскими захватчиками. Конвергенция дипломатических действий вместе с современной военной силой и оборонными технологиями являются основными столпами успеха во Второй карабахской войне и главным источником победы Азербайджана в течение 44 дней грандиозной военной кампании.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, многочисленные интервью Президента Ильхама Алиева международным СМИ предоставили Азербайджану прекрасную возможность донести свою повестку дня для мировой общественности.

"Миру были представлены реалии об Азербайджане и тогда ещё продолжавшемся карабахском конфликте. Интервью Президента Ильхама Алиева сыграли большую роль в предотвращении и противодействии армянской дезинформационной кампании против правительства и народа Азербайджана", - напомнил он.

Комментируя заявления Президента Ильхама Алиева в Шуше, наш собеседник подчеркнул, что они несут важные месседжи как для азербайджанского народа, так и недругов Азербайджана.

"Заявления лидера Азербайджана в Шуше охватывали тему героизма ВС Азербайджана и достижений страны в сфере экономики. Глава азербайджанского государства рассказал о том, как происходило освобождение Шуши и других территорий. Триумф во Второй карабахской войне стал крупнейшим за всю историю независимости Азербайджана. Что было бы невозможно без того уровня дипломатии и полководческого таланта, который проявил Президент Ильхам Алиев", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов