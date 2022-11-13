"Вся наша бригада погибла": армяне признались, что воюют против Украины

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Военный журналист Гейдар Мирза разместил на свой странице в Фейсбук любопытные скрины с записей армянских пользователей. На одном скрине некто Карен Оганжанян обвиняет украинцев в поддержке Азербайджана. на фото - кадр с акции в Киева, в ходе которой развернут транспарант "Карабах это Азербайджан". Некто Карен возмущается проведением подобной акции и грозит Украине карой господней за "сомнения на святость Карабаха". То есть армянин недоволен тем, что в столице пострадавшей от сепаратизма и оккупации Украины проходит акция, направленная против этих преступлений.

Ладно, теперь смотрим следующее фото. На нем безымянный армянин льет слезы по своим соплеменникам, ДОБРОВОЛЬНО воевавшим в Украине против украинского народа и ликвидированным ВСУ в последних боях за территориальную целостность страны.

Фактически, данный пост это перечисление поименно армянских террористов, воевавших против интересов украинского народа. Один утонул в Днепре, другому оторвало ноги, третий... Много там саркисов, арташесов, геворков, суриков и прочих. Среди подох... пардон, погибших есть даже "герой" апрельской войны 2016 года. Хотим отсюда горячо поблагодарить украинских военных, ликвидировавших этого, с позволения сказать, "героя". Он и так проходил по земле лишних шесть лет.

И это, подчеркнем, всего лишь одна запись, раскрывающая правду. А сколько имен армянских добровольцев, воевавших и все еще воюющих против Украины, никогда не будет раскрыто.

В любом случае, все это лишние доказательство того, что армяне и Армения не заслуживают той поддержки, которую мы временами, к сожалению, все еще слышим с украинской стороны.