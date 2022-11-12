Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева имеет исключительные заслуги в укреплении связей между тюркскими государствами.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказали Trend в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что Азербайджан всегда стремился к укреплению связей с тюркскими государствами, а также проводил политику добрососедства с другими странами.

"Развитие связей тюркоязычных государств служит исключительно благосостоянию региона. Культурные, политические, экономические связи между нашими государствами всегда были на высоком уровне, в дальнейшем будут только укрепляться, и Азербайджан внес вклад в еще большее углубление этих связей", - сказали в Администрации Президента Турции.

Было подчеркнуто, что тюркский мир охватывает большую географию, и регион, в котором расположены тюркские страны, имеет стратегическое значение.

"Наши культурные, экономические и политические связи дают основания полагать, что этот регион и впредь будет крупным центром притяжения, сохраняя свою актуальность. И, несомненно, во всем этом чрезвычайно велика роль Азербайджана", - сказали в Администрации Президента Турции.