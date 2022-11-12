https://news.day.az/politics/1510904.html Керим Велиев встретился с военным атташе США
Керим Велиев встретился с военным атташе США
12 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе США в стране полковником Кайлом Мэтью Коуном.
Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
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