12 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе США в стране полковником Кайлом Мэтью Коуном.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.