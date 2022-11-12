Азербайджанцы проведут акцию перед зданием Сената Франции

Азербайджанцы проведут акцию против готовящейся в Сенате Франции антиазербайджанской резолюции, передает в субботу Day.Az.

Акция будет проведена 15 ноября перед зданием Сената в Париже.

Напомним, что ранее сообщалось о подготовленной петиции протеста в связи с данной резолюцией.