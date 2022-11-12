https://news.day.az/politics/1510919.html Азербайджанцы проведут акцию перед зданием Сената Франции
Азербайджанцы проведут акцию перед зданием Сената Франции
Азербайджанцы проведут акцию против готовящейся в Сенате Франции антиазербайджанской резолюции, передает в субботу Day.Az.
Акция будет проведена 15 ноября перед зданием Сената в Париже.
Напомним, что ранее сообщалось о подготовленной петиции протеста в связи с данной резолюцией.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре