Интеграция тюркского мира меняет международный геополитический ландшафт

Организация тюркских государств, безусловно, расширяет свое влияние на весь Евразийский регион. Итоги прошедшего в Самарканде Саммита ОТГ свидетельствуют о том, что интеграция тюркского мира возьмет ускоренный темп. Это, в свою очередь, меняет международный геополитический ландшафт. При этом нельзя сбрасывать со счетов внешние факторы, от которых зависит как быстро произойдут перемены.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

По его словам, старые модели объединений столетней давности сегодня не работают.

"Тюркские государства хотят сохранить как можно больше самостоятельности действий, а не просто идти в фарватере мировых гегемонов. Страны тюркского мира обладают большим экономическим потенциалом, богатыми энергетическими ресурсами, через их территорию проходят важные транспортные магистрали. Кроме того, совокупность военно-промышленного комплекса делает ОТГ мощной военной силой в регионе", - считает экс-советник госсекретаря США.

Как подчеркнул наш собеседник, каждая из стран-членов ОТГ заинтересована в открытии Зангезурского коридора.

"Зангезурский коридор необходим для укрепления коммуникации между тюркскими странами. Посредством Зангезурского коридора транспортировка грузов из Турции в страны Центральной Азии и в обратном направлении будет происходить намного быстрее, что сулит немалые экономические выгоды ОТГ. Сегодня в ОТГ входят 5 стран-членов и 2 страны-наблюдателя, но по моим прогнозам, желающих стать наблюдателями будет в ближайшее время гораздо больше", - заключил Пол Гобл.

Абдул Керимханов