https://news.day.az/politics/1510954.html Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны
Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям армянской стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 является ложной.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в сообщении.
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