Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям армянской стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 является ложной.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в сообщении.