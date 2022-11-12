В Астане именем Гейдара Алиева предложено назвать более крупную улицу

На последнем заседании ономастической комиссии казахстанского города Астана был рассмотрен вопрос об изменении некоторых топонимов.

Как передает Day.Az со ссылкой на newtimes.kz, среди топонимов, которые предлагается переименовать, есть улица Гейдара Алиева.

Улицу, носящую имя общенационального лидера, предложено назвать Диханкол, а именем Гейдара Алиева решено назвать более крупную улицу.

Отметим, что 13 октября этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане заявил, имя Г.Алиева будет присвоено более крупной улице: "Мы говорили о том, чтобы улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева перевести в другое место. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Далее - это вопрос времени", - сказал президент Казахстана.