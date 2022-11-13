Выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите ОТГ в центре внимания мировых СМИ

Визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан и месседжи, данные им в ходе выступления на прошедшем в Самарканде IX Саммите Организации тюркских государств (ОТГ) находятся в центре внимания мировой прессы.

Как сообщает Day.Az, мнения, высказанные Президентом Азербайджана в его выступлении, получили широкое освещение в распространенных в зарубежных СМИ на разных языках новостях, было доведено до внимания значение Саммита. Отмечено, что данный Саммит имеет большое значение с точки зрения обсуждения путей решения проблем, беспокоящих в настоящее время мир.

Согласно информации, опубликованной на сайте "Kun.uz" национального информационного агентства Узбекистана UZA, портале "ajmedia.jp" Японии и кыргызском информационном агентстве "Кабар", в выступлении главы нашего государства на Саммите уделяется внимание тому, что карабахский конфликт остался в истории, исламофобия и тюркофобия стали официальной идеологией Армении, также были затронуты проблемы наших соотечественников, живущих не в тюркских государствах. В связи с этим были процитированы слова Президента Азербайджана: "Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств, его географические границы гораздо шире. Считаю, что настало уже время на постоянной основе держать в центре внимания в рамках организации такие вопросы, как права, безопасность, сохранение национальной идентичности, недопущение ассимиляции соотечественников, живущих за пределами стран-членов Организации тюркских государств".

Также были приведены мнения Президента Ильхама Алиева о Великом возвращении вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур, а также широкомасштабных реставрационных и строительных работах, проводимых на освобожденных землях, было подчеркнуто, что лидер Азербайджана пригласил глав тюркских государств посетить освобожденные территории.

Мнение Президента Азербайджана относительно азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также проведенные им встречи на саммите, также находились в центре внимания грузинских СМИ. Информационные порталы 24news.ge, aktual.ge, interpress.ge, gaxa.ge, общественное телевидение "1tv.ge" этой страны подготовили различные новостные материалы из выступления главы нашего государства.

В новостях отмечалось, что глава нашего государства заявил о важности обучения азербайджанцев, проживающих за пределами страны, на родном языке и сказал: "В тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в странах проживания. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджанского государства, лишено этих возможностей. Обучение соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, на родном языке постоянно должно находиться на повестке дня Организации. Следует предпринять необходимые шаги в этом направлении. Азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах. Мы продолжим свои усилия для того, чтобы наши соотечественники, волею горькой судьбы оказавшиеся отделенными от Азербайджанского государства, сохранили свой язык, традиции, культуру, оставались приверженными идеологии азербайджанства, никогда не прерывали связей с исторической родиной".

Российские федеральные СМИ широко осветили IX Саммит Организации тюркских государств и участие в этой встрече Президента Ильхама Алиева, а также участие первой леди Мехрибан Алиевой в ряде мероприятий в Самарканде. Так, в материалах агентств ТАСС, "Интерфакс", "Вестник Кавказа", радио "СНГ.фм", портала "News.ru" других медиа-органов говорится о расширении Организации тюркских государств, выступлении Президента Ильхама Алиева на Саммите, о знакомстве Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой в рамках мероприятия с выставкой "Миражи времени" и историко-этнографическим комплексом "Вечный город".

Участие Президента Ильхама Алиева в IX Саммите ОТГ и его месседжи с этой престижной трибуны широко освещались ведущими средствами массовой информации Турции. В СМИ братской страны выступление главы нашего государства в основном было представлено под заголовком "Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Обучение наших соотечественников родному языку всегда должно быть в повестке дня организации". Информационные агентства Anadolu, DHA и IHA, телеканалы TRT Haber, TGRT, NTV. TRT AVAZ, газеты Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sabah и др., а также официальные сайты государственных органов и ведущих аналитических центров регулярно распространяли информацию о Саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Турецкие СМИ, также уделившие большое внимание двусторонним встречам главы государства Азербайджана в Самарканде, обратили внимание на то, что Президент Ильхам Алиев говорил на IX Саммите ОТГ о самых актуальных вопросах, представляющих интерес для всего тюркского мира.

Встреча первых леди Азербайджана, Узбекистана, Турции и супруги премьер-министра Венгрии в рамках IX Саммита Организации тюркских государств в Самарканде также находилась в центре внимания турецких СМИ.