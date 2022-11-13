https://news.day.az/politics/1511064.html Следы и факты армянского вандализма - ФОТОРЕПОРТАЖ из освобожденного села Галаджиг
Следы и факты армянского вандализма - ФОТОРЕПОРТАЖ из освобожденного села Галаджиг
Село Галаджиг Джебраильского района расположено у подножия Карабахского хребта, на берегу реки Чахмагчай.
Было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1993 году.
В селе Галаджиг находился курган Масджидтепе, относящийся к бронзовому веку. Во время оккупации армянские вандалы разграбили село и превратили его в руины.
Доблестная Азербайджанская армия, разгромившая врага в Отечественной войне, 9 октября 2020 года освободила от оккупации село Галаджиг.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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