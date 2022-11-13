Следы и факты армянского вандализма

Село Галаджиг Джебраильского района расположено у подножия Карабахского хребта, на берегу реки Чахмагчай.

Было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1993 году.

В селе Галаджиг находился курган Масджидтепе, относящийся к бронзовому веку. Во время оккупации армянские вандалы разграбили село и превратили его в руины.

Доблестная Азербайджанская армия, разгромившая врага в Отечественной войне, 9 октября 2020 года освободила от оккупации село Галаджиг.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.