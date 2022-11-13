Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом в Стамбуле
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом, произошедшим в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.
"Мы были глубоко опечалены известием о взрыве на проспекте Истиглал в Стамбуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате этого теракта, нашей братской Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым.
Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!", - отметил Байрамов.
Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.
В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человек получили ранения.
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