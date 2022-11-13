https://news.day.az/politics/1511099.html Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
13 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов выразил глубокое сожаление по поводу взрыва на проспекте Истиглал в Стамбуле. Он выразил соболезнования в связи с погибшими в результате взрыва, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает братскую Турцию и разделяет ее горе и радость.
Мевлют Чавушоглу поблагодарил за соболезнования и высоко оценил поддержку Азербайджана Турции.
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