https://news.day.az/politics/1511105.html Сахиба Гафарова выразила Турции соболезнования
Сахиба Гафарова выразила Турции соболезнования
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции в связи со взрывом в Стамбуле.
Как передает Day.Az, в соболезновании говорится:
"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Стамбуле, братской Турции, и желаем скорейшего выздоровления раненым".
Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.
В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.
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