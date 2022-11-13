https://news.day.az/politics/1511119.html Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи со взрывом в Стамбуле
Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи со взрывом в Стамбуле
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выразил соболезнования Турции в связи со взрывом, произошедшим в Стамбуле.
"Мы крайне опечалены известием о взрыве в Стамбуле. Приносим глубочайшие соболезнования братской Турции, желаем терпения семьям и близким погибших и исцеления раненым", - написал Джаббаров на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.
Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.
В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получили ранения.
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