https://news.day.az/politics/1512410.html Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Будет учреждено посольство Азербайджана в Израиле.
Как передает в пятницу Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)", обсуждение которого добавлено в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).
Об этом сообщил депутат Камал Джафаров.
Депутаты обсудят законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (г. Тель-Авив)" на сегодняшнем заседании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре