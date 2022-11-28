Село Алолар Кяльбаджарского района расположено на берегу реки Кешдак (также известной как воды Алолар) - притока Тертерчая. Основным занятием населения было сельское хозяйство - земледелие и животноводство.

В середине XIX века эти места представляли собой становище, относящееся к селу Кешдак. Позже в результате постоянного поселения здесь семей, принадлежащих к роду Алоларов из этого села, здесь возник населенный пункт. По другим сведениям, название села Алолар связано с именем мужчины по имени Ало, прибывшего сюда с Даралаяза.

Среди эйлагов села можно называть Чевлик, Юхары Пеленге, Ашагы Пеленге, Дашинбаши, Багирхан, Делихасан, Эйри юрд. Кроме того, в селе находятся родники Гара, Чобан, Ишгесу, Аггая, Хырмандаши, Аг булаг, Даш булаг, Амарсинли, Коллудаш, Халярлы, Савлик, Гоюн кахаси, Гузу кахаси, Яныг, Гыджилы, Ширшир. Наиболее известные местности: Бостанлар, Гоюшюн йал йери, Дикгюней, Далмеше, Йал йери, Галача гузеи, родники Юхары кор булаг, Ашагы кор булаг; Галача, Кешдейин дюзю, Муртузабичен, Харрат, Данадаши, Хырмандаши, Залын меше йери, Аггая, Чичекли, стог Моллы Аллахверди, Палчыглы йал, Коллудаш, Велиолен, Рзанын дамы, Паша дюздагы, Халъярлы, Яныг, Ибрагимин кахасы, Таручан, Бичиленъял, Итлергырылан, Ширинин шамы, Гарагая, Элемагаджи.

Постановлением Верховного Совета Азербайджанской Республики от 7 февраля 1991 года село Алолар было передано из состава Кешдакского сельсовета Кяльбаджарского района в состав сельсовета Еллиджа. В 1993 году село было оккупировано вооруженными силами Республики Армения. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины. Село Алолар было освобождено от оккупации 25 ноября 2020 года.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.