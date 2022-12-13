https://news.day.az/politics/1519063.html В Карабахе действуют таможенные посты "Газанчи" и "Эйвазлы"
В Карабахе действуют таможенные посты "Газанчи" и "Эйвазлы"
На освобожденных от оккупации территориях действуют два наших поста - "Газанчи" и "Эйвазлы".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре