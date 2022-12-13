Арутюнян и Варданян боятся потерять криминальный бизнес

Автор: Мехти Ахмедзаде

Акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается двое суток. Участники акции до сих пор не расходятся, продолжают скандировать свои лозунги, призывая генерала Волкова явиться на место протеста, чтобы высказать ему свои требования. На ряду с этим армянские СМИ вбрысывали в Сеть всевозможные фейки с целью дискредитировать азербайджанских экологов. Была даже лепая дезинформация о том, что российские миротворцы якобы "дали азербайджанцам время до полудня 13 декабря и потом разгонят протестующих силой", чего, конечно, не произошло.

В общем, поняв, что никуда азербайджанцы не денутся пока преступные действия остатков сепаратизма не будут прекращены, Араик Арутюнян вместе со своими недобитками и засланцем Варданяном провел так называемое "расширенное заседание", где обсуждалась "проблема гуманитарной катастрофы".

Судя по лицам, страх постиг каждого, кто присутствовал в комнате, но особенно трепещали Араик и Рубен Варданян, которые думали о том, как спасти награбленное.

И до первого, и до второго, кажется, дошло, что ничего сделать не удастся. Примечательно лицо Рубена, который и заправляет бизнесом в золотых рудниках при молчаливом согласии генерала Волкова, к которому, кстати, по окончанию цирка под названием "заседание", недобитки обратились с письмом, считая недопустимым закрытие коридора, мол, якобы это приведет к "гуманитарной катастрофе".

По ходу эта фраза про катастрофу является у армян излюбленной. Во время первого визита азербайджанских экологов также распростанялась истерия по поводу "гуманитарных проблем". Что только ни придумывается, чтобы заставить мир обратить внимание на "незаконные действия Азербайджана", при том что ничего незаконного в требованиях Баку нет. Это суверенная и международно признанная территория нашей страны и мы будем проводить мониторинги там где необходимо и когда необходимо.

Как вариант, армянами была также предпринята попытка надавить на жалость - попытались использовать фактор тяжело больных пациентов против протестующих, объясняя это тем, что из-за закрытого коридора тем угрожает опасность. Азербайджанские активисты в свою очередь передали свои контакты для содействия в транпортировке тех пациентов, которые действительно нуждаются в экстренной медицинской помощи. Сама акция при этом продолжается.

Потом армяне ждали, что Госдепартамент США как-то отреагирует на происходящее. Чуть ли не призывали всех следить за брифингом спецпредставителя Госдепа, "а вдруг они поддержат". И этого не дождались. Представитель Госдепа конечно ждал вопроса про ситуацию в Лачинском коридоре, сказал общие слова про обеспокоенность, призвал естественно всех ко всему самому хорошему и ушел вместе с последними армянскими надеждами.

Новая преступная криминальная сеть, занимающаяся эксплуатированием азербайджанского золота и других природных ресурсов, которую создал засланец Варданян не будет развиваться, даже если ее будет защищать Волков. Он тут, напомним, временно! Кто бы ни сопротивлялся, сотрудники азербайджанских министерств, в том числе и экологии, имеют полное право проводить мониторинги по всей территории страны и продолжат это делать. Вне зависимости от того, есть на той или иной территории РМК или нет.

Армяне на протяжении 30 лет оккупации разворовали природные ресурсы нашей страны, загрязняли наши реки, выжигали поля, разрушали дома. Теперь, когда Карабах освобожден и мы вернулись на свои законные и исторические земли, прервав эти преступные действия, делать это больше не получится.

Сколько бы совещаний, экстренных заседаний, собирунов, колхозных сходок ни проводили кашкалдаки Араик, Варданян и им подобные преступники, выход из ситуации один - представители азербаджанской власти должны быть допущены к рудникам для мониторинга. Пока законное требование не будет выполнено, акция протеста будет продолжаться. Построенный в зоне временной ответственности РМК криминальный бизнес будет ликвидирован!