Фуад Искендеров о терактах в посольстве в Тегеране и синагоге в Иерусалиме
Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров на своей странице в Twitter поделился публикацией о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщает в субботу Day.Az.
"Вчера я присутствовал на Международной церемонии памяти жертв Холокоста в Берне. Сегодня произошли теракты у посольства Азербайджана в Тегеране и синагоги в районе Неве Яаков в Иерусалиме. Осуждение и соболезнования не должны быть единственным ответом", - написал он.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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