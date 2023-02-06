В Азербайджанской Армии завершен очередной «Начальный курс коммандо»

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандо".

Как сообщили Day.Az в Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны.

Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих Азербайджанской Армии.

После вручения сертификатов военнослужащим отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной. Было сделано фото на память.