В Азербайджанской Армии завершен очередной «Начальный курс коммандо» - ФОТО
В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандо".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
На церемонии участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны.
Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих Азербайджанской Армии.
После вручения сертификатов военнослужащим отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.
В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной. Было сделано фото на память.
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