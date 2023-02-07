Команда врачей из Азербайджана вылетела на помощь пострадавшим в Турции
Команда врачей из 34 человек, направляющаяся из Азербайджана в Турцию, окажет помощь пострадавшим от землетрясения.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщило посольство Турции в Азербайджане.
Было отмечено, что 4-й и 5-й самолеты с группой врачей из 34 человек и со всем необходимым оборудованием сегодня утром вылетели в Адану.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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