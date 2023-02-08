Выскочке Цатуряну грозит смертная казнь?

Похоже, что главному редактору ИА "Реалист" Саркису Цатуряну и ему подобным представителям армянства, которые годами паразитировали в РФ, наживая себе богатства и статус, придется "фильтровать базар", после того, как они сбежали из России, сбросили с себя маски "патриотов" и обрушились с критикой в адрес приютившей их страны.

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Колесник допустил введение смертной казни для для тех, кто уехал из России и позволяет себе оскорбительные высказывания в ее адрес.

Об этом Колесник сказал изданию "Подмосковье сегодня". По его мнению - это касается предателей.

"Ладно, просто сбежали из России... Пусть сидят, работают. Но когда человек работает против России - это называется "информационная война". Это посерьезнее оружия... Злые языки страшнее пистолета. Лично мое мнение - хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте - если человек совершил какие-то тяжкие преступления против России, то и приговоры могут быть другие. И этот приговор можно исполнить на территории, на которой он находится", - пригрозил депутат.

Представитель СМИ уточнил, идет ли речь о смертной казни.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются", - ответил Колесник.

Смертная казнь в виде наказания в России, согласно конституции, не должна ни назначаться, ни исполняться с 1997 года.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял в марте 2022 года в интервью "РИА Новости", что ограничений для возвращения смертной казни в России нет, но все будет зависеть от ситуации - мораторий может остаться, если все будет спокойно, а в случае необходимости его могут пересмотреть.

Саркис Цатурян является не первым и не последним армянином, игравшим роль "истинного патриота" России. Напомним, что беглец недавно после долгих лет служения своей "родине", предал ее из-за всяких предубеждений и переехал на своию историческую родину Армению, где начал антироссийскую пропаганду.

Буквально полмесяца назад мы писали о том, что Цатурян, как и всякие Симоньяны, Кеосаяны, Багдасаровы и прочие нажил себе имущество, определенный статус, средства путем патриотического притворства. Игра в "патриота России" достаточно прибыльная для кочующих из нищей Армении армян. Они пользуются гостепримством русского народа и его богатствами, а когда наступила тяжелая пора под санкциями, все убегают обратно на историческую родину.

Как только Саркис оказался в Ереване, он резко сменил пластинку вопреки всему, что он ранее говорил, находясь в России. Будучи там, он чуть ли не боготворил ее.

Если посмотреть на недавние заявления беглеца Саркиса, да и новости, комментарии, публикуемые в его СМИ, становится очевидным, что причиной его измены является выдуманное мировым армянством "предательство России". После 44-дневной войны Цатурян резко, как и большинство армян, начал замечать "несоюзническое и бессовестное отношение Москвы", критиковал решения и заявления официальных лиц, да и вообще стал русофобом, следуя тенденции армянства.

Очевидно, что в Москве многих достала предательсткое и ненавистническое отношение армян, которых они приютили. Не стоит еще и забывать, что РФ оказывает полную экономическую поддержку несчастной Армении на протяжении ее 30-летнего бестолкового существования. Чем отвечали армяне? Матом, руганью, обвинениями. Если в Госдуме решатся обсудить, а потом принять такой закон, сбежавшему Цатуряну, да и другим армянам-экспатриотам России придется установить себе на язык фильтр.