Азербайджанское общество мобилизовалось на помощь Турции, не дожидаясь инструкций

В мире нет других таких примеров, когда бы две страны были настолько близки и так поддерживали друг друга. Реакция и официального Баку, и общественности Азербайджана на катастрофическое землетрясение в Турции показала, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев не ошибся в своей формуле "один народ - два государства". Азербайджан и Турция действительно являются братьями. Не на словах, а на деле.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Азербайджан, отметил он, с первых минут трагедии в Турции приступил к оказанию помощи братскому народу. И государство, и общественность мобилизовали в этих целях все возможности. Президент Ильхам Алиев с первых минут заявил о поддержке турецкой стороне, были даны соответствующие поручения, и очень скоро была сформирована первая спасательная группа МЧС.

"На сегодня в Турцию уже отправлены десятки азербайджанских спасателей, которые сейчас работают на разборе завалов и спасают людей. Помимо спасателей, в пострадавшие города направлены крупные партии гуманитарной помощи. А азербайджанская общественность - это особый разговор. Нужно видеть, с какой готовностью, не дожидаясь призывов и инструкций, люди начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших турецких братьев и сестер. Люди несут в пункты сбора все, что может потребоваться для пострадавших. Тот энтузиазм, с которым граждане Азербайджана включились в этот процесс, можно назвать ярким свидетельством истинного братства между народами и странами, которому на международной арене нет аналогов.

Иншаллах, совместными усилиями Турция выйдет из этой беды, мы вместе справимся с последствиями разрушительного землетрясения. У Турции, у тюркского мира в целом много планов. Уверен, что постигшее Турецкую Республику несчастье не остановит их реализацию", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева