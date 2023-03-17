Ислам на прицеле - Париж стреляет себе в ногу

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Официальный Париж, превративший исламофобию почти что в государственную политику, считает, что достигнет цели, но в итоге сам станет жертвой дальнейших осложнений, вызванных необдуманными действиями.

...Площадь Нации или Place de la Nation - один из самых известных перекрестков и площадей Парижа. Здесь часто проходят митинги против исламофобии и расистского отношения к мусульманам.

Лозунги на последнем митинге отличались от предыдущих, поскольку к общественным бедствиям, таким как исламофобия, антисемитизм и расизм во Франции, был добавлен новый, "исламофашизм".

Ничего удивительного: так и должно было быть.

Еще два года назад в Париже, где запрещено движение Collectif contre l'islamophobie en France (Коллектив против исламофобии во Франции), исламофобия, нарушение прав мусульман стали обычным явлением.

В заявлениях антимусульманских фашистов звучит странный дискурс: во Франции по мнению широкого спектра сил, от крайне правых и радикальных консерваторов до откровенных неонацистов и зоонационалистов, все, кто выступает против неоколониализма, расизма и эксплуатации женщин, без исключения являются новым движением, являющимся "синтезом" крайне левых и мусульман.

Чаша терпения мусульман во Франции вот-вот переполнится. Причина в том, что исламофобия в стране достигла невыносимого пика.

После принятия закона "Принципы укрепления уважения к демократическим ценностям" исламофобия во Франции фактически легализована.

Причина такой "легитимации" системного расизма и исламофобии, наблюдаемых на государственном уровне, заключается в том, что официальный Париж избегает мусульманских граждан в стране и пытается их запугать.

Нарушая права мусульман и унижая их на официальном уровне, закон не только ограничивает религиозную, социальную и культурную деятельность мусульман, но и считает их "гражданами второго сорта".

В то же время указанный закон создает условия для контроля государственными структурами за жизнью и деятельностью любого мусульманина в стране. Документ, направленный прямо и исключительно против мусульман, разделяет граждан Франции на две части: тех, кто пользуется всеми правами и свободами, установленными Конституцией, и тех, кто не имеет таких прав.

Именно по этой причине, как и в ряде стран Европейского Союза, во Франции исламофобия, расизм и ксенофобия уже стали проблемами всех религиозных общин страны.

Ситуация очень серьезная: согласно последним отчетам международных организаций, если в странах Европейского союза порог дискриминации по религиозному и расовому признаку достиг 47 процентов, то во Франции этот показатель равен 54,2 процента.

Во Франции СМИ и социальные сети полны заявлений о ненависти к мусульманам.

Если мы исследуем причины того, что происходит, то выявляются четыре основных момента:

1. Представления ведущих политических сил, средств массовой информации и властных структур о светскости, толерантности, демократическом обществе и правах человека во Франции. Одной из главных целей революций во Франции было освобождение общества и государства от давления и контроля церкви. Позиции относительно того, что церковь считается автократией, теперь подтолкнули к абсурдному подходу относительно того, что Ислам является носителем тоталитарной идеологии.

2. Понятие светскости и секуляризма французской власти. Официальный Париж уверен, что если будет достигнут тотальный контроль над мусульманскими гражданами, вызовы, с которыми может столкнуться светскость, исчезнут. Именно по этой причине, в отличие от всех западных стран, во Франции верующий не может занимать высокий пост в государственной иерархии. В целом, женщины, носящие хиджаб или мужчины, носящие головной убор - аммаму вообще не должны рассчитывать на такую должность, в отличие от Великобритании, Канады, США, Германии или Бельгии.

3. Колониальное прошлое и неоколониальное настоящее Франции. Париж, который веками эксплуатировал оккупированные им страны как метрополии, проводя колониальную политику, теперь реализует стратегию неоколониализма. Париж, который на протяжении всей своей истории уничтожал мусульман, не смирился и не хочет мириться с тем фактом, что 10 процентов населения страны являются мусульманами. Несмотря на то, что в отличие от первых иммигрантов-мусульман их потомки прекрасно владеют французским языком и хотят видеть себя полноправными гражданами страны. Они требуют равных прав с немусульманами, но видят дискриминацию, преследования, сегрегацию.

4. Деление мусульман на "благоприятных" и "неблагоприятных". Такое разделение существует в тактике государственной политики и официальных институтов Франции. Если раньше официальный Париж сразу криминализировал любой призыв или действие, которое можно было бы расценить как радикальный исламизм в стране, то теперь даже мысли мусульман, не говоря уже о действиях, могут считаться преступлением.

...Перечисленные моменты довольно опасны, поскольку "легализуют" борьбу с политическим исламом. Целью официальной пропаганды, пропаганды в средствах массовой информации является создание у немусульманских французов идеи о том, что "мусульмане представляют реальную и потенциальную угрозу идеям демократии, светского государства, республики".

Результат трагичен: хотя абсолютное большинство мусульман, проживающих во Франции, являются гражданами страны, они чувствуют себя чужаками, а во многих случаях и людьми второго сорта.

Во Франции, где паранойя против ислама становится государственной политикой, никто из тех, кто преследует, оскорбляет, угрожает и нападает на мусульман, не привлечен к адекватной ответственности, несмотря на то, что глава государства Эммануэль Макрон много говорит о толерантности и мультикультурализме.

Напротив, во Франции терроризм уже почти приравнивается к исламу, хотя у терроризма нет религии.

Лозунг "Свобода, Равенство, Братство!" ("Liberte, Egalite, Fraternite!"), который когда-то был провозглашен во Франции, а затем стал девизом государства, макроновская власть превратила в кучу ненужных слов, превратив в архаизм.

Во Франции мусульман обвиняют почти во всем - даже в том, что они негетеронормативны и мультикультурны. Хотя религия не является ни расой, ни этносом, ни национальной принадлежностью.

Более того, во Франции пропагандируемые государством принципы секуляризма (светскости) аномально богаты элементами враждебности к мусульманам.

Laïcité, то есть светскость, - это не просто свобода вероисповедания и религии, но также отношение и взгляды человека на религию. Хотя во Франции когда-то эта позиция была направлена против католической церкви, антипатия к религии, особенно к Исламу, является обычным явлением в государственной политике.

Совет мусульман Франции (Le Conseil français du culte musulman, CFCM) объявил о закрытии 92 мечетей в стране за последние два года.

...В средние века во Франции католическая церковь объявив мусульман и евреев "людьми второго сорта", боролась с минаретами и головными уборами. Сейчас говорят о том, что "французская культура и ценности несовместимы с исламом".

Как сказал писатель Тони Моррисон: "Если цель - расизм и нетерпимость, причина обязательно будет найдена".

Тем временем на Place de la Nation продолжаются митинги мусульман...