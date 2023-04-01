В Баку ответили на очередные выпады Тегерана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде ответил на очередные выпады представителя МИД Ирана Насира Канани относительно пресс-брифинга в рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль.

"Мы объяснили нашу позицию по поводу обвинений в адрес Азербайджана. Главный вопрос заключается в том, почему иранская сторона придерживается своей систематической модели отклонения от норм и рациональности в суждениях. Это явно предвзятый подход. Кто хочет знать правду, может посмотреть брифинг", - написал Гаджизаде на своей странице в Twitter.

Напомним, что в своем вчерашнем заявлении МИД Азербайджана решительно осудил высказывания Канани.

"Как известно, министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время пресс-брифинга с министром иностранных дел Израиля не озвучил никакой позиции против Ирана. В частности, мы рассматриваем данное заявление, сделанное министерством иностранных дел Ирана, как очередной шаг против Азербайджана.

Доводим до сведения, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Напротив, в последнее время с территории Ирана звучат угрозы против Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полётов у границы, антиазербайджанские заявления иранских должностных лиц, съёмку и распространение иранскими структурами безопасности, таких как КСИР, видео-роликов у Худаферинского моста с угрозами в адрес Азербайджана и с привлечением детей, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, совершение террористического акта против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, первоначальные следы расследования которого указывают на Иран.

Сегодня ирано-армянское братство остается угрозой для региона в целом. Хорошо известно, что Иран на протяжении 30 лет закрывал глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Хорошо известно, что Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграблению этих территорий, продаже на иранских рынках камней, разобранных из домов в этих районах, разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей.

В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Канани. Это заявление является очередным шагом в доведении азербайджано-иранских отношений до кризисного состояния", - отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.