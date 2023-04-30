Азербайджан не позволит никому менять баланс сил на Южном Кавказе

Предложение Армении о расширении и без того немалочисленной европейской наблюдательной миссии, расположившейся сейчас на границе с Азербайджаном без согласования с Баку, можно расценить только как провокацию.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По его словам, вмешательство в регион любого стороннего актора полностью противоречит сформированной архитектуре безопасности и балансу сил. Ереван не согласовывал с Баку приглашение на нашу границу миссии Евросоюза, теперь ему вздумалось ее расширить, не спрося мнения Азербайджана?

"Пребывание в регионе миссии ЕС, не согласованной с Азербайджаном, бессмысленно и противоречит интересам соседей Армении. Этот шаг направлен не только против Азербайджана. Он делается против интересов России, пропасть между которой и Западном растет с каждым днем. Армения членствует в ОДКБ и вроде как является военной союзницей России. То, что делает сегодня Ереван, противоречит его союзническим обязательствам в рамках этой организации. Для Армении это нормально, но сейчас она играет с огнем", - сказал Гянджалиев.

Наш собеседник подчеркнул, что Армения обманывается, рассчитывая использовать эту миссию как орудие давления на Азербайджан. Численность европейских наблюдателей не остановит Азербайджан и не повлияет на его шаги, нацеленные на защиту своих национальных интересов. Азербайджан, отметил депутат ММ, самая конструктивная и прагматичная страна в регионе. Будь у армян голова, они пошли бы другим путем - в первую очередь признали бы территориальную целостность Азербайджана, подписали мирный договор и позволили, наконец, установиться миру на Южном Кавказе. После этого восстановились бы отношения Армении с Турцией, открылись бы границы и коммуникации. А сколько выиграла бы Армения от открытия Зангезурского коридора и прихода на армянский рынок таких экономически развитых стран, как Турция и Азербайджан. Реализация совместных проектов принесла бы ей значительные дивиденды.

"Не знаю, понимает ли Армения, что ее снова используют, или нет. На этот раз - Евросоюз. Хотя, если смотреть глубже, Пашинян так и так является протеже Европы, и то, что его страну используют как инструмент, удивления не вызывает. Франция пользуется Арменией для того, чтобы как-то закрепиться на Кавказе. Но "сестры" напрасно стараются. Потому что, какого бы масштаба миссия не прибыла, это не даст никакого эффекта. В этом регионе центрами силы являются Турция и Азербайджан, и если Европа хочет здесь чего-то добиться, она должна говорить, в первую очередь с этими странами и согласовывать свои действия с ними, а не с Арменией. Сколько бы не было членов в составе этой миссии, ее деятельность останется только на бумаге. Никто не позволит ей развернуться и менять баланс сил на Южном Кавказе в пользу агрессивного, исповедующего нацистскую идеологию государства под названием Армения", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева