Азербайджан работает над продвижением процесса нормализации с Арменией.

Об этом во вторник в эксклюзивном интервью Trend сказал директор LINKS Europe Деннис Саммут, передает Day.Az.

По его мнению, достижение мирного соглашения не означает конец процесса.

"Считаю, что мирное соглашение - это первый шаг. Мы видим, что Азербайджан работает над продвижением процесса нормализации с Арменией. Стороны обсуждают ряд вопросов, достигаются договоренности. Всё это дает импульс процессу нормализации. Все видят и знают, что мир должен быть не просто на бумаге, а между властями и народами", - сказал Саммут.

Отметим, что в Баку начала работу международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте". В нем принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.