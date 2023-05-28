https://news.day.az/politics/1568296.html Эрдоган поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Как "Одна нация и два государства", мы всегда стоим бок о бок, плечом к плечу, мы отмечаем День независимости нашего братского Азербайджана, я чту память наших героев, ставших шехидами во имя независимости", - говорится в публикации.
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