Баку оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на провокации армян

Автор: Эльвин Сахаватоглы

В последние дни незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе наряду с армянской армией усилили боевую активность с целью нагнетания обстановки в регионе.

Cогласно информации министерства обороны Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии в Шушинском, Ходжавендском и Агдамском районах. Попытка боевиков была пресечена.

Также официальный Иреван продолжает нагнетать обстановку на условной азербайджано-армянской границе. Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Все три попытки провокации Армении были успешно предотвращены.

Примечательно, что в период активизации мирных переговоров провокаций стало еще больше.

Напомним, что встречи лидеров Азербайджана и Армении состоялись 14 мая в Брюсселе, 25 мая в Москве и 1 июня в Кишиневе. Параллельно с этим интенсивно продолжаются переговоры на уровне министров иностранных дел и вице-премьеров обеих стран.

Согласно информации, достигнуты договоренности по различным пунктам мирного соглашения.

Военный эксперт Адалят Вердиев в комментарии Day.Az заявил, что разговоры о мире в то время, когда официальный Ереван не выполняет своих обязательств, являются попыткой создать положительный образ перед мировым сообществом.

"На протяжении почти 30 лет Армения держала под оккупацией территории Азербайджана. В настоящее время под оккупацией армян находятся 8 наших сел. Кроме того, армянские незаконные вооруженные формирования до сих пор не выведены с территорий, находящихся под временным контролем российских миротворцев. Армения по-прежнему не предпринимает практических шагов по открытию Зангезурского коридора. В целом Армения уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств по трехстороннему заявлению. Все эти факты лишний раз доказывают, что разговоры о мире при невыполнении официальным Ереваном своих обязательств не более чем попытка создать положительный имидж перед мировым сообществом. Потому что в действиях Армении нет никаких признаков мира".

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на провокации армян.

"Считаю, что политики могут продолжить переговоры вокруг мирного соглашения, а дипломаты - поиск альтернативных путей. Но ход событий показывает, что Армения ведет агрессивную политику, вооружает армянских сепаратистов в Карабахе и расширяет масштабы провокаций на условной границе. Где бы и какого бы масштаба ни были провокации со стороны противника, Азербайджан будет реагировать немедленно, разрушать инженерные сооружения и при необходимости водружать флаг на позициях противника. Иначе масштабы провокаций в будущем могут возрасти", - заключил Адалят Вердиев.