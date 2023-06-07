Армяне попытались укрепиться перед позициями азербайджанской армии

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены", - отмечено в заявлении Минобороны.