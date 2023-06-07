https://news.day.az/politics/1571466.html Армяне попытались укрепиться перед позициями азербайджанской армии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армяне попытались укрепиться перед позициями азербайджанской армии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены", - отмечено в заявлении Минобороны.
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