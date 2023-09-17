Бархатный перевёртыш так и не понял чего хочет

Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовал с журналистами после голосования на выборах старейшин Еревана. Если кратко резюмировать изречения Воваевича, то Пашинян так и не понял чего хочет.

Пожалуй самым громким заявлением было то, что на саммите Европейского политического союза в Гранаде в октябре мирное соглашение между Ереваном и Баку не будет подписано. Тем самым Пашинян обнулил все усилия Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который выполняет функцию посредника между Баку и Ереваном. Получилось нехорошо, и на встрече в Гранаде Пашинян будет чувствовать себя как минимум некомфортно.

В то же время Никол Воваевич надеется, что до конца года возможно подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Возникает вопрос - а что же тогда мешает бархатному премьеру подписать соглашение в Гранаде в октябре? Что может поменяться за два месяца?

Есть только два вывода и другого не дано. Либо Пашинян всячески оттягивает неизбежное, надеясь на изменение геополитической конъюнктуры, чтобы получить некие дивиденды при подписании итогового документа, либо нагло врёт и не собирается подписывать ни в Гранаде, ни на любой другой международной площадке.

Сразу надо сказать - Пашиняну не стоит надеяться на первый вариант. Поскольку принципиальная позиция Азербайджана и его лидера Ильхама Алиева в вопросе национальных интересов известна всему миру. В конце прошлого года Азербайджан подготовил и представил Армении проект договора по мирному урегулированию на основе пяти базовых принципов. Так что мяч на стороне Армении.

Второй вариант представляется ещё хуже для Еревана. Если Армения не намерена подписывать мирный договор с Азербайджаном и прекращать территориальные претензии к Азербайджану, то это не будет хорошо, прежде всего, для Армении. Страна без выхода к морю так и останется тупиковым государством геополитического плана. Что из этого выберет Пашинян - трудно сказать. Но похоже он и сам ещё не определился. А времени у Армении и ее бархатного перевёртыша все меньше и меньше...