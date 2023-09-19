Представители гражданского общества Азербайджана обратились в ООН в связи с провокациями армян

Жертвы минного террора, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана направили совместное обращение в ООН в связи с минным террором и провокациями незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, передает Day.Az.

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