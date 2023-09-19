https://news.day.az/politics/1599224.html Представители гражданского общества Азербайджана обратились в ООН в связи с провокациями армян - ФОТО
Представители гражданского общества Азербайджана обратились в ООН в связи с провокациями армян - ФОТО
Жертвы минного террора, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана направили совместное обращение в ООН в связи с минным террором и провокациями незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, передает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре