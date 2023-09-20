Трагедия на канале Россия 1

Автор: Байрам Эльшадов

Сегодняшний день стал одним из самых значимых в современной истории Азербайджана. Локальные антитеррористические мероприятия были проведены с хирургической точностью и завершились абсолютным успехом ВС Азербайджана. Без сомнений, критически важную роль в этих событиях сыграл Президент Ильхам Алиев, который в сложное время использовал все доступные ему возможности и добился максимально блаоприятного исхода, который полностью соответствовал внешнеполитическим и внутренним целям Азербайджана.

Но за событиями последнего дня наблюдали во всем мире, и в особенности, в странах ближнего зарубежья. В частности, в России, где армянская диаспора пригрела не мало второсортных журналистов и продажных "специалистов" для ретранслирования "правильных" тезисов в российское информационное пространство. И об одном из таких случаев мы расскажем подробно.

После капитуляции сепаратистов проармянская пропагандистка Ольга Скабеева со своим мужем собрала сходку на телеканале Россия 1. Это собрание специалистов должно было обсудить капитуляцию сепаратистского режима, разобраться в причинах и сделать выводы из этой ситуации.

Читатель должен понимать в насколько подавленном состоянии проходило это мероприятие, которое ведущие канала пытались представить как "аналитическую передачу". Скабеева со своим супругом пытались сделать все, чтобы найти какие-нибудь лазейки и вселить надежду в армян. Особенно усердствовала Скабеева, которая сокрушалась в поисках возможного ответа на главные вопросы, которые беспокоят ее хозяев - почему российские миротворцы не помогли бедному населению несуществовавшей страны и почему было допущен такой бесславный конец?

Какие-то невнятные аргументы, имеющие отдаленные отношение к реальному положению дел, не изменили общий тон дискуссии. Никому кроме Скабеевой, отрабатывающей свой заработок, не интересны эти аргументы, да и судьба армян не особо интересна среднестатистическому гражданину России.

Но дальше Скабеева сумела достичь новых, непокоренных ранее вершин вершин глупости. Вопрос о том, почему на подмогу не пришли российские солдаты из 102-ой военной базы в Гюмри заставил бы любого понимающего человека испытать приступ испанского стыда, но Скабеевой такой вопрос показался абсолютно нормальным и даже логичным. Будучи пропагандисткой, у Скабеевой полностью атрофировалось критическое мышление, если оно и было. Второсортная журналистка так увлеклась мечтами, что готова была развязать многосторонний кризис, и втянуть в нее свою страну ради тридцати сребренников, которые ей великодушно выдали хозяева. Скабеева пыталась выглядеть армянкой больше чем сами армяне, ее унылое лицо говорило само за себя. У нее не было абсолютно никаких шансов на успех.

Гениальность Президента Ильхама Алиева заключается не только в капитуляции сепаратистов. Политика лидера Азербайджана привела к тому, что даже у покровителей армян не осталось ни единого шанса поменять ситуацию в лучшую для Армении сторону. Глава государства сумел не просто искоренить незаконный режим, ему также удалось отсечь саму возможность противопоставить Азербайджану какую-либо аргументацию. Отсюда и такое отчаяние у недругов Азербайджана, которым теперь нечего ловить в своей проармянской пропаганде, и которым теперь придется искать новые пути для заработка на жизнь.