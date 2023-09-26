Настало время для мира в Карабахе под суверенитетом Азербайджана, долг Армении - содействовать его установлению и сохранению. Поскольку прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет способствовать региональной стабильности.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращению из Нахчыванской Автономной Республики.

Турецкий лидер подчеркнул, что в Анкаре ожидают, что Армения проявит сильную волю для установления мира в регионе вместо того, чтобы затягивать мирный процесс.

Эрдоган отметил, что антитеррористические мероприятия укрепили суверенитет Баку над Карабахом и открыли новое окно возможностей для мира в регионе.