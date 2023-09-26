https://news.day.az/politics/1601546.html Закир Гасанов обсудил военное сотрудничество с представителем Пентагона
Закир Гасанов обсудил военное сотрудничество с представителем Пентагона
26 сентября по инициативе заместителя министра обороны по политическим вопросам США Саши Бейкер состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Стороны провели подробный обмен мнениями об отношениях между двумя странами, ситуации в регионе и по вопросам безопасности.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре