Закир Гасанов обсудил военное сотрудничество с представителем Пентагона

26 сентября по инициативе заместителя министра обороны по политическим вопросам США Саши Бейкер состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели подробный обмен мнениями об отношениях между двумя странами, ситуации в регионе и по вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.