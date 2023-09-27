https://news.day.az/politics/1601841.html Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов - ФОТО
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов - ФОТО
Наше видение будущего основано на мирном подходе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе мероприятия по почтению памяти и донорской акции, состоявшихся в министерстве иностранных дел и посвященных 27 сентября - Дню Памяти.
В мероприятии по почтению памяти приняли участие руководство и сотрудники министерства иностранных дел, члены семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.
Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
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