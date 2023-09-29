Гражданин Армении Давит Манукян арестован за террористические преступления в Карабахе.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, на основании полученных доказательств, установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Республики Армения Манукян Давит Азати 1971 года рождения совершил действия в соответствии со статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

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