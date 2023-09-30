Сахиба Гафарова ответила на надуманные претензии Алена Симоняна

Демонстрация двойных стандартов в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности - довольно серьёзный вызов для европейской демократии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Европейской конференции председателей парламентов в Дублине 29 сентября, отвечая на надуманные претензии председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна.

Сахиба Гафарова сказала, что мир и безопасность имеют большое значение для верховенства закона, демократии и инклюзивного развития. Уважение принципов суверенитета и территориальной целостности является основой этого.

Всесторонне информировав участников конференции о текущей ситуации в нашем регионе и о мероприятиях, реализуемых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, председатель Милли Меджлиса заметила, что после освобождения своих земель от тридцатилетней оккупации Арменией в 2020-м году Азербайджан выступил с инициативами нормализации отношений с этим государством и подписания с ним же мирного договора на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. Однако в течение трёх лет Армения использовала все имеющиеся в её распоряжении средства для нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, такие как военные и политические провокации, закладывание мин и поддержка сепаратизма на наших территориях. А 10-тысячные вооружённые силы Армении в Карабахском регионе Азербайджана и существование незаконного марионеточного режима были основными препятствиями на пути к достижению мира и стабильности в регионе.

В течение последних месяцев Армения пыталась манипулировать и ввести в заблуждение международное сообщество на основе ложных и беспочвенных обвинений о так называемой "блокаде" или "гуманитарном кризисе" в Карабахском регионе. Пропуск грузов в этот регион по обеим дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди по предложению Азербайджана свёл на нет эти обвинения, продолжала Сагиба Гафарова.

19 сентября Армения прибегла к очередной военной провокации, в результате которой погибли шесть граждан Азербайджана. В ответ на эти провокации Азербайджан предпринял локальные контртеррористические меры, направленные против незаконных воинских формирований и военной инфраструктуры. Гражданское население и объекты никогда не являлись целью. И любые претензии по этому поводу беспочвенны. Меры по борьбе с терроризмом достигли своих целей менее чем за 24 часа. На данный момент вооружённые силы Армении выводятся с наших территорий, сепаратистский режим распался. Продолжающийся до сих пор процесс разоружения выявил ужасающие масштабы незаконной милитаризации наших территорий, заключила Сахиба Гафарова.