Автор: Байрам Эльшадов

Армяне начинают признавать то, о чем говорили в Азербайджане в течение долгих месяцев. К сожалению, прозрение пришло слишком поздно. В течение нескольких месяцев было ясно, что все жалобы о "блокаде", "голоде" и прочих "несовершенных преступлениях" являются выдумкой, учитывая количество доказательств, представленных Азербайджаном. Однако армянские блогеры предпочитали верить словам политиков и пропагандистов, которые отчаянно продвигали эти тезисы для изменения общественного мнения в западных странах.

К примеру, армянский блогер Роман Багдасарян стал одним из первых, кто обрисовал реальную картину. Он отметил, что в Карабахе было полно продуктов, но "депутаты, министры и СНБ" сепаратистов умышленно издевались над людьми. Блогер также добавил, что "чиновники Карабаха умышленно морили голодом свой народ".

В качестве одного из доказательств он отмечает, что у Араика Арутюняна на складах был годовой запас подсолнечного масла.

Учитывая слова Багдасаряна, становятся очевидными масштабы лжи и аморальности, к которой прибегли сепаратисты для того, чтобы поддержать свое влияние. Восстановление полного суверенитета Азербайджана над своей территорией позволит продемонстрировать миру и армянам степень мучений, которым подвергали местное население люди, считавшие себя "депутатами, министрами, президентами", а по сути являвшиеся организованной преступной группировкой, которая совершала преступления против населения региона.

Именно это обуславливает то, что сепаратизм является одной из самых опасных проблем современности. Наличие сепаратистских образований является угрозой для безопасности региона, и, с другой стороны, учитывая нерегулируемую сущность таких образований, является раем для нарушения прав человека.