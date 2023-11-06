Амбициозная дилетант и скандалистка Анналена Бербок: фрау изволила солгать

Автор: Акпер Гасанов

Простое знакомство с биографией политика не дает правильного представления о реальном уровне его квалификации, образованности, интеллекта а тем более порядочности. Слишком много было, есть и будет примеров того, как пробившиеся на ключевые посты в ряде ведущих стран мира политики оказались на поверку людьми, провоцирующими скандалы, логически вытекающие из их неподготовленности к роли, которую эти персонажи играют.

Яркий пример такого рода политика- Анналена Бербок. Она возглавила в свое время партию "зеленых", причем переизбравшись с самым высоким результатом в истории этой партии. Кроме того, федеральное правление "зелёных" выдвинуло Бербок кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах 2021 года. Таким образом, Бербок - это вторая женщина после Ангелы Меркель, претендовавшая на высший государственный пост.

Вроде бы, звучит все очень гладко, красиво, но в реальности, глава МИД Германии является дамой, часто попадающей в скандалы. Так, в ходе выступления на английском языке в ЮАР, она перепутала слова. Вместо слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), в итоге все присутствующие услышали витиеватую фразу о пути и предназначении Южной Африки. Да, получилось новое понятие - "бекон надежды". В ЮАР были шокированы этим заявлением, но Бербок так и не извинилась.

Кроме того, из-за ее публичных заявлений о Катаре ее встреча с эмиром этой страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани чуть не была сорвана, о чем написала газета Spiegel. Издание напомнило, что в интервью ZDF 10 октября Бербок заявила, что тема финансирования терроризма будет центральной темой на переговорах с эмиром Катара. По ее словам, Германия не приемлет финансирование терроризма, а такие страны, как Катар, "несут за это особую ответственность".

Это интервью спровоцировало "оживленные телефонные переговоры" между Берлином и Дохой. Источники газеты уточнили, что из-за заявлений Бербок эмир Катара поставил под сомнение возможную встречу с ней. В МИДе "сомнения" Катара по поводу встречи политиков опровергли. В итоге эмир Катара все же встретился с главой немецкого МИДа в Берлине, отмечает Spiegel. В ходе встречи, по данным газеты, Аль Тани он объяснил Бербок, что "выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю".

То есть, главе МИД Германии объясняли то, что она обязана была знать априори. Такой вот получился ликбез, доказавший поразительный дилетантизм дамы, которая ответственна за внешнюю политику такой крупной и важной европейской страны, как Германия. И в Азербайджане, увы, не раз уже видели примеры все того же дилетантизма со стороны Бербок.

В частности, она тиражировала в свое время лживые тезисы армянской пропаганды о "блокаде" Лачинской дороги со стороны Азербайджана. Бербок тогда лепетала что-то невпопад про "гуманитарную катастрофу" в Карабахском экономическом регионе, где тогда незаконно проживали десятки тысяч носителей паспортов Армении- государства, которое более четверти века держало 20% территорий нашей страны под оккупацией, совершив при этом огромное количество преступлений.

За это свое лживое заявление глава МИД ФРГ тоже, кстати, не извинилась. И вот она прибыла в Баку, предварительно побывав в Ереване. Там она отметилась провокационным заявлением. Бербок сказала, что армянский народ нынче перед многочисленными проблемами: "В нашей памяти свежи увиденные образы. Поток людей, стремящийся по Лачинскому коридору в Армению. Люди, покидающие родину из опасений за свою жизнь. Это был большой вызов Армении принять так много людей".

О том, что эти проблемы армянского народа являются следствием его же выбора в пользу территориальных претензий к Азербайджану, Бербок ничего не сказала. Как и о том, что никто не угрожал армянам, незаконно проживающим на наших землях. Им предлагали, причем давно, интегрироваться в азербайджанское общество, признать наши законы. Они этого не сделали. А Бербок теперь нахваливает руководство страны, которое проводило оккупационную политику.

Бербок никак не осудила руководство Армении, которое не по своей воле вынуждено ныне заявлять о признании территориальной целостности Азербайджана. Премьер-министр РА Никол Пашинян вопил в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". Он скакал в пьяном угаре в Шуше. А еще, он отдал приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам Гяндже, Барде, Мингячевиру, в результате чего погибли азербайджанские старики, женщины, дети.

Но Бербок никак не осудила Пашиняна за эти преступления. Более того, ее визит в Баку закончился скандально. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов вынужден был сделать замечание коллеге из Германии. "Госпожа министр заявила о том, что Германия поддерживает суверенитет Азербайджана, однако, говоря о городах Шуша и Ханкенди, она почему-то использовала наименования, которые придумали на территориях Азербайджана сепаратисты", справедливо подчеркнул он.

Но был еще один скандальный момент. Отвечая на вопрос СМИ, встречалась ли Бербок во время своего визита в Азербайджан с азербайджанскими переселенцами и беженцами, немецкий министр сначала подробно описала свою встречу с армянами, которые уехали из Карабаха в Армению. Но после того, как министр иностранных дел Азербайджана напомнил ей о сути вопроса, она заявила, что сегодня в Баку встретилась с лицами, переселившимися из Армении.

Оказалось, что в действительности министр иностранных дел Германии встречалась с представителями гражданского общества. Более того, Бербок была предложена встреча с беженцами и вынужденными переселенцами, однако она отказалась от этой встречи. Вот так, беззастенчиво солгав и отказавшись от встречи с азербайджанскими беженцами, нашу страну покинула глава МИД Германии.

Она, тем самым доказала, что проводит откровенно про-армянскую политику. Нас такими выкрутасами со стороны Германии, или иной европейской страны не удивишь. Азербайджан восстановил свой суверенитет и свою территориальную целостность, несмотря на такую позицию ФРГ, Франции и иных стран мира. И то, что азербайджанский триколор ныне реет над Шушой и Ханкенди- доказательство провала такого рода политики этих стран. Внешнюю политику которых, как мы видим на примере Бербок, претворяют в жизнь амбициозные дилетанты, провоцирующие скандалы, за которые они потом не извиняются.