Грядет ли в Армении "шашлычная контрреволюция"?

Автор: Акпер Гасанов

Интересные новости пришли из Армении. Той самой, которую сейчас нахваливают за состоявшуюся в 2018 году "шашлычную революцию". Какие только слова и словосочетания не придумывают для РА. Уже даже "островком демократии" ее умудрились назвать. Да, такое лепечут про страну, которая почти три десятка лет держала под оккупацией 20% территории Азербайджана.

Такое, добавлю, говорят про страну, премьер-министр которой, а это и есть главный бенефициар "шашлычной революции" Никол Пашинян, орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". Он же плясал в пьяном угаре в Шуше, на тот момент оккупированной. Он же приказал наносить ракетные удары по Гяндже, Барде, Мингячевире в ходе 44-дневной войны.

Словом, является Пашинян обычным военным преступником. Но вот лепят из него "демократа", ибо ничего иного придумать просто нельзя. И вот тут-то и приходят забавные сообщения. Начну, впрочем, с напоминания о том, что после того, как Азербайджан блестяще провел антитеррористические мероприятия, в РА начались акции протеста. Народ ожидаемо попытался свести счеты с действующей властью.

Полиция разгоняла протестующих жестоко. Возили их физиономиями по асфальту в строгом соответствии с известным обещанием Пашиняна "закатать в асфальт" всех своих политических оппонентов. Наваляли тогда и сыну бывшего карабахского сепаратиста, военного преступника, второго президента РА Роберта Кочаряна. Его Левоном зовут. И он активно прет в армянскую политику.

И вот мало того, что Левону Кочаряну тогда наваляли так, что он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Следственный комитет Армении обвинил его самого в избиении четырех сотрудников полиции. Странно, что его в их изнасиловании не обвинили, не присудив к выплате алиментов. Утрирую, конечно. Но уж больно нелепа вся эта история.

Потому что в понедельник Левона Кочаряна освободили из УИУ. С чего бы это? Все дело в том, что решением Центральной избирательной комиссии Армении Кочарян-младший получил депутатский мандат от блока "Армения". "Центральная избирательная комиссия констатирует, что мандат от блока "Армения" передается следующему кандидату - Левону Робертовичу Кочаряну", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии РА Ваагн Овакимян.

Соответственно, согласно заявлению адвокатской команды Левона Кочаряна, с момента обретения последним статуса депутата 6 ноября 2023 года он не может находиться под арестом. Так и произошло, он на свободе и уже раздает комментарии. "В этом плане, конечно, я не один. Вы знаете, сколько еще людей находятся в тюрьме по сфабрикованным и глупым обвинениям. Я один из них и надеюсь, что все они скоро будут на свободе", - заявил Кочарян-младший.

На замечание о том, что генпрокурор РА может обратиться в НС с ходатайством о его лишении депутатской неприкосновенности, сын экс-президента отметил: "Я жду, эти власти на все способны. Происшедшее со мной было просто насмешкой". Вот так, легко и просто происходит рождение нового армянского политика Левона Кочаряна. Того самого, который всегда жил жизнью сына грабителя РА.

Да, о сказочных богатствах семейства Кочарян в РА знают все. Но почему-то ни Роберт Кочарян, ни Левон Кочарян не осуждены за коррупцию, за торговлю национальными богатствами РА. Более того, отец и сын Кочаряны активно оппонируют действующей власти. Да, пока у них ничего толком не получается. Но никогда не говори никогда. Тем более в РА, где у "карабахского клана" остались и подручные СМИ, и прикормленные "лидеры общественного мнения".

У этого клана есть большие финансовые средства и поддержка определенных сил из России. Так что, вечер давно уже перестал быть томным для Никола Пашиняна и его команды. И будет очень забавно понаблюдать за тем, как вся эта история закончится "шашлычной контрреволюцией" во главе которой будет шествовать Левон Кочарян. Островком чего тогда назовут Армению ее западные покровители? Поживем-увидим.